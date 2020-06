Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 23/06/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 23 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * LONDON STOCK EXCHANGE LSE.L - La Commission européenne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat de Refinitiv, entreprise de données et d'analyses financières, par l'opérateur de la Bourse de Londres, London Stock Exchange, pour 27 milliards de dollars (24 milliards d'euros). L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

Valeurs associées LSE GROUP LSE -1.99%