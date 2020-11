Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 11/11/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 11 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALSTOM ALSO.PA s'est déclaré mardi confiant pour le second semestre, son activité s'étant redressé au deuxième trimestre de son exercice décalé 2019-20 après avoir été affecté au trimestre précédent par l'impact de la pandémie de coronavirus. * SCOR SCOR.PA - La justice a condamné mardi le groupe mutualiste d'assurance Covéa et son PDG Thierry Derez dans un des volets de l'affaire l'opposant au réassureur français Scor, dont il est le premier actionnaire. * NEOEN NEOEN.PA - Le Fonds Stratégique de Participations (FSB) a lancé mardi la cession de 0,8% du capital de Neoen et détiendra environ 6,7% du capital de la société à l'issue du placement. * SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI - Le groupe de mode italien a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse de 18,9% au titre du troisième trimestre, une chute moins importante qu'au trimestre précédent grâce à l'assouplissement des mesures de confinement et à la reprise de la demande en Chine. * TELECOM ITALIA TLIT.MI a confirmé ses prévisions annuelles après avoir enregistré des résultats globalement en ligne avec les attentes pour le troisième trimestre. * E.ON EONGn.DE - Le groupe énergétique allemand a annoncé mardi que la Commission européenne lui avait donné son feu vert au rachat d'Innogy INNOG.S . * VALNEVA VLS.PA a annoncé mardi qu'elle convoquera une assemblée générale le 22 décembre afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour préparer une éventuelle cotation sur le Nasdaq. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

