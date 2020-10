Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 29/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 29 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SUEZ SEVI.PA a publié mercredi des résultats en nette baisse au titre des neuf premiers mois de 2020, marqués par l'impact du coronavirus mais avec un troisième trimestre supérieur à ses attentes, et a redit son opposition au projet de rachat porté par VEOLIA VIE.PA . * PSA PEUP.PA a annoncé mercredi la vente d'environ 7% du capital de FAURECIA EPED.PA . * TF1 TFFP.PA a fait état mercredi d'une hausse de 7,5% de ses revenues publicitaires en raison d'un retour progressif des investissements pendant la levée du confinement cet été. * NEXITY NEXI.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en recul de 2% sur neuf mois à 2,737 milliards d'euros. (Le communiqué: https://bit.ly/34CUlby) * GTT GTT.PA a annoncé une augmentation de 53% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois à 305,6 millions d'euros et a confirmé son objectif de chiffre d'affaires et d'EBITDA annuels. (Le communiqué: https://bit.ly/2HBkn6G) * TARKETT TKTT.PA a confirmé ses objectifs à moyen terme après avoir dégagé une baisse organique de 10,5% de son chiffre d'affaires trimestriel (contre -20,3% au deuxième trimestre) et réduit son endettement grâce à un bon niveau de génération de free cash-flow. (Le communiqué: https://bit.ly/35Hi9uf) * PLASTIC OMNIUM PLOF.PA et la société allemande ELRINGKLINGER ZILGn.DE ont annoncé la création d'une coentreprise dans la pile à combustible pour accélérer le développement dans la mobilité par hydrogène. * ASM INTERNATIONAL ASMI.AS , fournisseur néerlandais d'équipements pour le secteur des semi-conducteurs, a relevé mercredi ses prévisions pour le quatrième trimestre après avoir dégagé un chiffre d'affaires conforme à ses attentes au troisième trimestre. * RYANAIR RYA.I va cesser de desservir quatre des cinq aéroports de son marché national irlandais pendant quatre semaines à partir du 14 novembre en raison des restrictions contre le COVID-19 instaurées dans le pays, parmi les plus strictes en Europe, a déclaré mercredi la compagnie aérienne. * DEUTSCHE BÖRSE DB1Gn.DE a annoncé mercredi avoir enregistré une baisse plus importante qu'attendu de son bénéfice net au troisième trimestre mais a toutefois maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année. * ADYEN ADYEN.AS a publié un chiffre d'affaires net en hausse de 25% au troisième trimestre à 169,4 millions d'euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

