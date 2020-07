Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 16/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 16 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * PSA PEUP.PA / FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA) FCHA.MI , FCAU.N - Le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA s'appellera Stellantis, ont annoncé mercredi les deux constructeurs. * ADP ADP.PA a annoncé mercredi une chute de 87,9% de son trafic en juin sur un an, avec 2,8 millions de passagers. * Le groupe M6 MMTP.PA a annoncé mercredi être en négociations exclusives avec la société Stars, maison-mère de Teleshopping, en vue de la cession de son activité de téléachat. (Le communiqué: https://bwnews.pr/3eArfvk) * UBS UBSG.S ne sera plus informée et ne pourra plus contester le transfert par les autorités suisses à leurs homologues françaises d'informations relatives à leur clientèle, a annoncé mercredi une juridiction helvétique. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

