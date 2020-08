Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 24/08/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 24 août (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AXA AXAF.PA et son partenaire indien Bharti ont annoncé vendredi avoir conclu un accord de rapprochement de leur filiale commune d'assurance dommages en Inde avec ICICI Lombard, dont ils deviendront actionnaires. * CASINO CASP.PA a annoncé vendredi avoir vendu 5% du capital de MERCIALYS MERY.PA en précisant que le produit de l'opération (26 millions d'euros) serait affecté à son désendettement. * QIAGEN QIA.DE a annoncé la démission avec effet immédiat du président du conseil de surveillance après le rejet par les actionnaires du spécialiste des examens génétiques de l'offre d'achat améliorée de Thermo Fisher TMO.N qui a renoncé à l'opération. * METRO B4B.DE a annoncé vendredi que le président du directoire, Olaf Koch, quittera le groupe allemand de distribution à la fin de sa mandat le 31 décembre. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.26% AXA Euronext Paris -1.22% MERCIALYS Euronext Paris +0.36% METRO XETRA +0.17%