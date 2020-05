Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 22/05/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 22 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT RENA.PA "joue sa survie", déclare le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui ajoute dans une interview publiée vendredi par Le Figaro qu'il n'a "pas encore signé" le prêt de cinq milliards d'euros garanti par l'Etat demandé par le constructeur. * ROCHE ROG.S - La Grande-Bretagne a conclu un accord avec les laboratoires Roche et Abbott ABT.N pour l'achat de 10 millions de tests sérologiques pour la détection d'anticorps au nouveau coronavirus, destinés en priorité aux personnels de santé, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Matt Hancock. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.52% ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.19% ABBOTT LABORATOR NYSE +0.32%