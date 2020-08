Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 18/08/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 18 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * LAGARDÈRE LAGA.PA - Le groupe a annoncé lundi soir la mise en oeuvre d'une nouvelle "feuille de route stratégique" et une évolution de sa gouvernance mais son conseil de surveillance a prolongé de quatre ans le mandat de gérant en commandite d'Arnaud Lagardère. * ADP ADP.PA a fait état jeudi d'un trafic en baisse de 77,3% sur un an en juillet sur l'ensemble de son réseau. * PANDORA PNDORA.CO - Le joaillier danois a déclaré lundi soir tabler sur une progression de ses ventes au second semestre par rapport au premier en dépit de la fermeture d'une partie de ses boutiques en août à cause de nouvelles mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées PANDORA Tradegate -2.49% ADP Euronext Paris -4.38% LAGARDERE Euronext Paris -0.38% PANDORA LSE Intl -1.29%