* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 15 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * ADP ADP.PA a annoncé mercredi que son trafic avait baisse de 60,6% en septembre avec 9,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. * LA FRANÇAISE DES JEUX FDJ.PA a fait état mercredi d'une augmentation des mises de 6% à 4,4 milliards d'euros au troisième trimestre, d'un chiffre d'affaires stable à 500 millions d'euros et anticipe une légère progression des mises au quatrième trimestre. * METRO B4B.DE - Le distributeur allemand a annoncé mercredi s'attendre à atteindre le haut de la fourchette de son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuel, son chiffre d'affaires trimestriels s'étant redressés plus rapidement que prévu. * VIRBAC VIRB.PA a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel, qui devrait se situer entre zéro et 3% à périmètre réel et changes constants contre une fourchette de -3% à zéro attendue précédemment, après des résultats solides au troisième trimestre, a annoncé mercredi le groupe spécialisé dans la santé animale. (Le communiqué: https://bit.ly/3jYusIx) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées ADP Euronext Paris +2.33% FDJ Euronext Paris +2.02% VIRBAC Euronext Paris -2.49% METRO XETRA -0.07%