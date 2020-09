Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 02/09/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 2 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VALLOUREC VLLP.PA a déclaré mardi vouloir élargir les discussions sur sa restructuration financière à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires en vue de la désignation éventuelle d'un mandataire ad hoc. * CNP ASSURANCES CNPP.PA - La Banque Postale LAPSTE.UL a annoncé mardi la nomination comme président du directoire de Philippe Heim, ancien directeur général délégué à la Société générale SOGN.PA . Il succède à Rémy Weber, qui a quitté le groupe le 3 août dernier. * BAYER BAYGn.DE a demandé mardi à la Cour suprême de Californie de réexaminer le verdict accordant 20,5 millions de dollars d'indemnités à un jardinier ayant accusé l'herbicide Roundup d'être à l'origine de son cancer, estimant que cette décision de justice est en contradiction avec la loi fédérale. * BMW BMWG.DE - Le directeur général de la marque de voitures de luxe Rolls-Royce, filiale du constructeur allemand BMW, a déclaré mardi que la demande se redressait grâce à l'Asie et a fait part de sa confiance quant aux perspectives pour l'année prochaine. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -1.52% SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.59% VALLOUREC Euronext Paris -1.34% BAYER XETRA -0.11% BMW XETRA -0.03%