* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 25 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * LAGARDÈRE LAGA.PA - Bernard Arnault a acquis une participation directe de plus de 5% dans le groupe Lagardère et a finalisé son entrée au capital de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère, à hauteur de 27%, ont annoncé jeudi les deux familles. * SUEZ SEVI.PA VEOLIA VIE.PA - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a rejeté jeudi l'interprétation donnée par Suez à l'approche en deux temps de Veolia en vue de racheter son concurrent et a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une préoffre. Suez a annoncé qu'il allait saisir la cour d'appel de Paris. * TOTAL TOTF.PA se donne pour ambition de long terme de faire partie des cinq plus grands producteurs mondiaux d'énergies renouvelables face au déclin anticipé de la consommation de pétrole, déclare son PDG Patrick Pouyanné dans un entretien mis en ligne sur le site internet du Parisien https://www.leparisien.fr/economie/total-a-l-ambition-d-etre-dans-le-top-5-mondial-des-producteurs-d-energies-renouvelables-24-09-2020-8391030.php. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.94% TOTAL Euronext Paris -2.27% LAGARDERE Euronext Paris +1.20% SUEZ Euronext Paris -4.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -2.34%