* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 15 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CAPGEMINI CAPP.PA , ALTRAN ALTT.PA - Capgemini, qui vient de relever son offre sur Altran, n'a jamais été ouvert à des négociations avec le fonds activiste Elliott et n'a pas l'intention d'améliorer encore les conditions de son OPA, a déclaré mardi le PDG du groupe français de conseil et de services informatiques, Paul Hermelin. * AÉROPORTS DE PARIS ADP.PA a annoncé mardi une hausse de 2,5% du trafic de Paris Aéroport en 2019 par rapport à 2018, à 108 millions de passagers. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga, édité par)