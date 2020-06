Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 29/06/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 29 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * GENERALI GASI.MI - L'assureur italien a approché Brightsphere Investment Group BSIG.N en vue d'une acquisition de la société américaine de gestion d'actifs, ont déclaré vendredi à Reuters des personnes proches du dossier. * WIRECARD WDIG.DE - La banque allemande de développement KfW pourrait avoir perdu 100 millions d'euros après le dépôt de bilan du groupe allemand de paiements électroniques Wirecard, a déclaré samedi un porte-parole. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

Valeurs associées GENERALI MIL -1.50% WIRECARD AG XETRA -63.20%