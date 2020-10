Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 13/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 13 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.AS - Le groupe d'immobilier commercial a annoncé lundi avoir conclu avec un consortium d'investisseurs institutionnels français un accord sur la vente de l'immeuble de bureaux SHIFT, à Issy-les-Moulineaux, pour un montant de 620 millions d'euros, dans le cadre de son plan de 9 milliards d'euros dévoilé le mois dernier pour renforcer son bilan. La transaction doit se clore en janvier 2021. * CECONOMY CECG.DE - Le groupe allemand de distribution d'électronique grand public a annoncé peu avant la clôture lundi tabler sur des résultats annuels 2019-2020 bien supérieurs aux indications initiales comme aux attentes du marché grâce à un quatrième trimestre meilleur que prévu. Le titre a fini la séance en hausse de 5,78%. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam 0.00% CECONOMY XETRA +5.78%