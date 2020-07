Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 24/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 24 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * DASSAULT AVIATION AVMD.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires ajusté au premier semestre en baisse, à 2,641 milliards d'euros contre 3,058 milliards d'euros il y a un an. Le résultat opérationnel ajusté a chuté pour sa part à 55 millions d'euros au S1, contre 250 millions d'euros au S1 2019. * COMPAGNIE DES ALPES CDAF.PA , propriétaire de parcs d'attractions et de domaines skiables, a annoncé jeudi dans un communiqué une baisse de 27,8% de son chiffre d'affaires consolidé sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019-2020, à 483,5 millions d'euros, et s'est dit confiant dans sa capacité de conclure d'ici à la fin de l'exercice fiscal un accord avec tous ses créanciers. * THALES TCFP.PA doit publier ses résultats du premier semestre avant l'ouverture. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Patrick Vignal)

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -1.25% CIE DES ALPES Euronext Paris -1.44% THALES Euronext Paris +1.71%