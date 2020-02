Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les objectifs d'Ipsen déçoivent, le titre chute Reuters • 13/02/2020 à 10:34









PARIS, 13 février (Reuters) - Ipsen IPN.PA baisse jeudi en Bourse après la publication par le groupe pharmaceutique français de prévisions inférieures aux attentes des analystes. L'action, qui a perdu jusqu'à près de 8% en début de séance, réduit ses pertes pour céder 2,64% à 68,10 euros à 10h29. Les prévisions publiées par Ipsen impliquent une prévision de résultat d'exploitation 2020 à 823 millions d'euros, soit 5% en dessous d'un consensus de 896 millions, lit-on dans une note de JPMorgan, qui reste à "sous-pondérer" sur le titre avec un objectif de cours à 69,95 euros. Ipsen a également abaissé ses objectifs financiers à horizon 2022, ce qui était largement anticipé, ajoute l'intermédiaire, qui dit prévoir une baisse du titre de l'ordre de 3% après un gain de plus de 4% enregistré mercredi. Jefferies écrit pour sa part que les nouvelles prévisions d'Ipsen sont "susceptibles de décevoir" les investisseurs et dit prévoir un abaissement du consensus de bénéfice annuel en raison d'une pression sur les marges. Les deux intermédiaires soulignent des ventes inférieures aux attentes au quatrième trimestre pour Cabomytex, un médicament contre le cancer. (Patrick Vignal, édité par)

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -6.50%

