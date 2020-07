Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les espoirs de vaccin et Goldman Sachs font monter Wall Street Reuters • 15/07/2020 à 15:41









PARIS, 15 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en nette hausse mercredi, portée, comme les marchés européens, par les espoirs de vaccin contre le coronavirus et la bonne publication trimestrielle de Goldman Sachs. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI gagne 353,54 points, soit 1,33%, à 26.996,13 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,1% à 3.232,76 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,78% à 10.570,58 points à l'ouverture. Les investisseurs saluent les résultats prometteurs d'une étude de phase 1 sur le vaccin expérimental contre le Covid-19 développé par l'américain Moderna MRNA.O qui a déclenché une réponse immunitaire chez l'ensemble des 45 volontaires sains. La réaction en Bourse reflète l'optimisme des investisseurs: le titre Moderna gagne 12,05%. Autre valeur qui se distingue dans les premiers échanges, celle de la banque Goldman Sachs GS.N , en hausse de 3,74%, à un plus haut depuis février, après la publication d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce au dynamisme de ses activités de trading. Dans son sillage, Morgan Stanley MS.N et Bank of America BAC.N avancent chacun d'environ 2,5% à la veille de la parution de leurs propres chiffres du deuxième trimestre. Du côté des indicateurs, l'activité manufacturière dans la région de New York a accéléré plus que prévu depuis le début du mois de juillet pour revenir en croissance. Ces bonnes nouvelles conjuguées permettent de reléguer au second plan les inquiétudes quant à l'intensification des tensions diplomatiques entre Washington et Pékin autour de Hong Kong. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

