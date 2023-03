Bourse : les cinq valeurs moyennes préférées de Portzamparc pour mars

La sélection de petites et moyennes valeurs pour le mois de mars 2023. (© DR)

Ce mois-ci, le bureau d’analyse spécialisé dans les petites et moyennes sociétés change de nouveau partiellement la composition de son portefeuille de cinq valeurs favorites. Quelles sont les deux valeurs qui remplacent SII et Thermador Group au sein de cette sélection, qui surperforme tant sur courte que moyenne période son indice de référence ?

La fameuse «short list» de Portzamparc renoue avec des performances plus conformes à son historique traditionnellement très favorable.

Depuis le 31 janvier, ce portefeuille dénommé «High Five» affiche une hausse de 7,1%, soit plus de deux fois la progression du CAC Mid & Small, mettant fin à la déception enregistrée sur en janvier. Sur longue période, la sélection équipondérée de cinq valeurs préférées du bureau d’études spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations reste imbattable : depuis le 1er janvier 2022, il gagne 14,8%, quand son indice de référence recule de 6,5%. Et, depuis début 2021, la valeur d’High Five s’envole de 174,2%, distançant largement le Mid & Small, qui se contente d’une appréciation de 9,9%.

À l’exception de Neoen , les quatre autres titres composant la sélection contribuent positivement à la performance de février. Comme chaque mois, les analystes de Portzamparc font évoluer leur portefeuille, qui regroupe les valeurs combinant des atouts de poids et un potentiel boursier de court terme. Chacune des entreprises retenues doit disposer d’un flottant (part du capital dans le public) supérieur à 10 millions d’euros.

Pour mars, ils choisissent de sortir le groupe d’ingénierie informatique SII et le distributeur de matériels de plomberie et de robinetterie Thermador Group . Les remplacent