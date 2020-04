Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les banques françaises sous pression au T1-JPMorgan Reuters • 14/04/2020 à 09:46









PARIS, 14 avril (Reuters) - Les banques françaises pourraient avoir souffert un peu plus que leurs concurrentes au premier trimestre en raison notamment des impacts de marché et des retraits de lignes de crédit, lit-on dans une note de JPMorgan. L'intermédiaire dit prévoir des difficultés dans la banque d'investissement et, dans une moindre mesure, dans la gestion d'actifs et l'assurance. L'activité de banque de détail devrait avoir relativement bien résisté en revanche avec des revenus attendus en baisse de 1,5% sur un an, lit-on dans la note, publiée mardi. Dans la banque d'investissement, les fortes performances en trading sur les obligations, les devises et les matières première (FICC) devraient être éclipsées par des pertes en valeur réelle sur les dérivés actions, selon JPMorgan. Le coût du risque sur les secteurs très exposés comme l'énergie et l'augmentation du risque de contrepartie devraient avoir pesé sur les comptes des banques françaises sur les trois premiers mois de l'année, prévoient en outre les analystes de la banque américaine JPMorgan reste à "surpondérer" sur BNP Paribas BNPP.PA et Société Générale SOGN.PA et à "neutre" sur Crédit Agricole CAGR.PA et Natixis CNAT.PA . Parmi ces quatre banques, JPMorgan affirme sa préférence pour BNP Paribas en raison d'une valorisation jugée attrayante. Crédit Agricole et Natixis perdent mardi autour de 3% dans les premiers échanges. BNP Paribas et Société Générale cèdent pour leur part environ 1%. L'indice Stoxx des banques .SX7P cède 0,1% alors que la plupart des indices sectoriels sont en hausse. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

