Bourse : les actions conseillées par Portzamparc pour le mois de mai

La sélection de valeurs moyennes de Portzamparc pour le mois de mai. (© DR)

Le bureau d’études nantais recommande cinq titres pour le mois de mai. Si trois actions figuraient déjà dans sa sélection d’avril, deux nouvelles viennent remplacer Séché Environnement et Clasquin.

Sell in May and go away ? Très peu pour Portzamparc.

Comme tous les mois, le bureau d’études spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations a actualisé la liste de ses cinq actions préférées sur la base de deux approches complémentaires : excellents fondamentaux et potentiel boursier à court terme.

Depuis janvier 2021, ce High Five affiche un gain de 178,8%, contre…9,9% pour le CAC Mid & Small, son indice de référence.

Pour continuer de battre le marché en mai, Portzamparc réitère sa confiance dans 2CRSI , Jacquet Metals et Spie . Beneteau et Pharmagest remplacent, quant à eux, Séché Environnement et Clasquin . Tour d’horizon.

2CRSI : belle année en vue

Ce mois-ci, la filiale de BNP Paribas recommande à nouveau le titre du fabricant de serveurs informatiques. Il vise un cours de 6,90 euros, soit un potentiel de hausse de 48%.

Alors que 2CRSI doit publier ses résultats annuels le 27 juin prochain, les analystes de Portzamparc visent une croissance organique annuelle à deux chiffres (+11,4%) pour une marge d’excédent brut d’exploitation de 5,7%, en hausse de 1,2 point.

Après deux années charnières (crise sanitaire, intégration de Boston etc), le groupe pourrait à nouveau redonner des perspectives de moyen