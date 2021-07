Bourse : les 5 actions à acheter pour gagner cet été selon Portzamparc

La sélection de Portzamparc pour le mois de juillet. (© Adobestock)

Le courtier spécialisé dans les valeurs moyennes vient de dévoiler sa liste de convictions pour juillet. Après une belle performance en juin, quatre nouveaux titres remplacent quatre sortants. Découvrez le «High Five» de Portzamparc.

La filiale de BNP Paribas continue à impressionner avec sa sélection mensuelle de valeurs moyennes.

Baptisée «High Five», cette liste composée d'actions bénéficiant d'un bon potentiel de progression à très court terme a enregistré une hausse de 8,9% au mois de juin quand son indice de référence, le CAC Mid&Small, ne gagnait que 0,6%.

+145% en moins de deux ans

Depuis le début de l'année, la sélection de Portzamparc s'adjuge 56,5% contre 13,1% pour le CAC M&S et l'écart est encore plus marqué sur 1 an et demi (+145,1% contre +12,1%) et deux ans et demi (+163,9% contre +29,8%).

Des performances de haute volée qui justifient de s'intéresser de près aux actions sélectionnées chaque début de mois.

Pour bien débuter l'été, les analystes renouvellent fortement leur «High Five». Quatre titres sur cinq quittent la sélection. Exit Reworld Media (-7% en juin), Fountaine Pajot (+10,3%), SII (+14,1%) et Wavestone (+15,4%).

Seul Clasquin (+11,8% en juin) conserve sa place. Le spécialiste de la logistique a connu un début d'année dynamique et il pourrait enregistrer une hausse de son bénéfice net par action de 42% en 2021, selon Portzamparc. Le courtier vise un cours à 56 euros, soit un potentiel de progression de 13%.

Outre Clasquin, quatre nouvelles actions intègrent le «High