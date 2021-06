Bourse : le titre Vallourec bondit après le lancement de son augmentation de capital

Le fabricant de tubes sans soudure a lancé une augmentation de capital de 300 millions d'euros. Cette opération doit se poursuivre jusqu'au 21 juin, avant l'émission des nouvelles actions le 30 juin.

( AFP / ERIC PIERMONT )

A l'ouverture de la Bourse de Paris vendredi 4 juin, le titre Vallourec a temporairement bondi de plus de 40%, après le lancement d'une augmentation de capital de 300 millions d'euros , dernière étape de la restructuration financière de l'entreprise, entamée début février. A 11h45, l'action prenait encore 22,49%, à 11,73 euros, soit la plus forte hausse de l'indice SBF 120, dans un marché en légère baise.

Le cours du titre du fabricant de tubes sans soudure a été ajusté afin de prendre en compte cette opération financière, pour se situer à 9,59 euros à la clôture de jeudi, selon les données de l'opérateur boursier Euronext. En raison de cette modification du cours de clôture de jeudi, la cotation de Vallourec a d'abord été affichée en chute de plus de 50% par le fournisseur de données Factset, qui calculait une évolution par rapport à un prix de 27,78 euros sans prendre en compte la dilution du prix de l'action avec l'augmentation de capital.

Près de 53.000.000 actions nouvelles au prix de 5,66 euros par action seront émises , "représentant un montant brut, prime d'émission incluse, de 299.724.207,62 euros", a précisé jeudi l'entreprise dans un communiqué. "L'augmentation de capital était attendue mais freinait les investisseurs à se positionner sur le titre", en attendant les détails sur le montant et la date de l'opération, explique à l' AFP Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale chez Oddo Securities. Le communiqué publié jeudi a "rassuré de nombreux investisseurs qui ont massivement acheté aujourd'hui, faisant violemment monter le cours à plus de 45%" au plus haut, peu après l'ouverture, poursuit l'analyste.

Parmi ces acheteurs, de nouveaux investisseurs mais aussi des actionnaires déjà présents au capital de Vallourec et qui ne souhaitent pas voir leur participation diluée par cette opération. Un droit préférentiel de souscription leur est accordé, du vendredi 4 juin au 17 juin, et donne aux détenteurs de huit actions le droit d'en acheter 37 nouvelles. Nippon Steel Corporation et Bpifrance Participations se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à de nouvelles actions Vallourec pour un montant de 55 millions d'euros, selon le groupe français.

L'augmentation de capital se poursuivra jusqu'au 21 juin, avant l'émission des nouvelles actions le 30 juin .

Le plan de sauvegarde de Vallourec, approuvé par le tribunal de commerce de Nanterre en mai, prévoit un désendettement de 1,8 milliard d'euros, avec une augmentation de capital de 300 millions, la conversion en capital de 1,3 milliard de créances et un abandon de créances de la part des banques de 169 millions d'euros.