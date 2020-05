Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Le rapport sur l'emploi n'ébranle pas Wall Street, le commerce rassure Reuters • 08/05/2020 à 15:50









PARIS, 8 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, soutenue par des signes d'un apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin et les chiffres moins catastrophiques que prévu de l'emploi aux Etats-Unis. Le département du Travail a annoncé 20,5 millions d'emplois détruits au mois d'avril, ce qui n'a pas ébranlé l'optimisme de fin de semaine d'investisseurs qui anticipaient un chiffre encore plus important. Le taux de chômage a pulvérisé son record depuis la Seconde Guerre mondiale en grimpant à 14,7% mais ressort lui aussi sous le consensus Reuters, de 16%. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI gagne 253,15 points, soit 1,06%, à 24.129,04 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,85% à 2.905,78 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,85% à 9.055,55 points à l'ouverture. Cet indice, à forte coloration technologique, a effacé jeudi ses pertes depuis le début d'année alors qu'il enregistrait une baisse de plus de 20% à la fin mars. La tendance positive se poursuit donc ce vendredi grâce surtout aux progrès des discussions sur le commerce entre les négociateurs chinois et américains qui sont convenus de collaborer pour faciliter la mise en application de l'accord de "phase 1" signé en janvier. L'appétit pour le risque fait souffrir les emprunts d'Etat, ce qui se traduit par une remontée des rendements. Le 10 ans gagne plus de trois points de base à 0,656%. US10YT=RR En Bourse, l'action Uber UBER.N gagne 6,11%, à un plus haut de deux mois, après un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes grâce à son service de livraison de repas. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

