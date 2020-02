Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Le Nikkei chute de 3,7% et perd près de 10% sur la semaine Reuters • 28/02/2020 à 07:08









PARIS, 28 février (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en très forte baisse vendredi, n'échappant pas au vent de panique qui souffle sur les marchés d'actions mondiaux devant la propagation rapide du nouveau coronavirus. L'indice Nikkei .N225 a chuté de 3,67% à 21.142,96 points; il accuse une baisse de 9,6% sur la semaine, son plus fort repli hebdomadaire en quatre ans. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 3,65% à 1.510,87 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

