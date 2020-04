Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Le Nikkei à Tokyo finit en baisse de 1,4% Reuters • 02/04/2020 à 08:06









2 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi pour la quatrième séance consécutive alors que la situation sanitaire et économique japonaise inquiète toujours les investisseurs. L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,37% à 17.818,72 points, un plus bas de clôture de plus d'une semaine. Le Topix .TOPX , plus large, a abandonné 1,53% à 1.330,44 points. Le Japon a étendu mercredi l'interdiction de son territoire aux ressortissants d'une cinquantaine de pays afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Des experts scientifiques conseillant le Premier ministre Shinzo Abe ont déclaré que l'accélération de la propagation du virus mettait en grande difficulté les hôpitaux à Tokyo, à Osaka et dans d'autres villes. Ils ont appelé à des mesures d'urgence. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.37%