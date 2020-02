Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Le Nikkei à Tokyo finit en baisse de 0,14% Reuters • 13/02/2020 à 07:05









PARIS, 13 février (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, l'augmentation du nombre de décès et des contaminations au coronavirus détournant les investisseurs des actifs les plus risqués. Les autorités sanitaires de la province chinoise du Hubei, foyer de l'épidémie de coronavirus Covid-19, ont fait état jeudi de 242 décès supplémentaires liés au virus, un record au cours d'une seule journée depuis que l'épidémie s'est déclarée en décembre dernier. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,14% à 23.827,73 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,34% à 1.713,08 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.14%