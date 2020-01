Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Le luxe français n'est pas trop cher, selon Mandarine Gestion Reuters • 23/01/2020 à 12:56









PARIS, 23 janvier (Reuters) - Les trois vedettes du luxe français, LVMH LVMH.PA , Hermès International HRMS.PA et Kering PRTP.PA , qui s'apprêtent à publier leurs résultats annuels, ne sont pas survalorisées, selon Mandarine Gestion. La capitalisation cumulée des trois titres a été multipliée par six en dix ans, passant de 59 milliards d'euros en janvier 2010 à 354 milliards d'euros, lit-on dans une note de la société de gestion. A titre de comparaison, celle du CAC 40 .FCHI est passée de 716 milliards d'euros à 1.339 milliards d'euros, soit une hausse de 87%. Sur ces 623 milliards d'euros de capitalisations additionnelles, 295 milliards soit 47%, proviennent des seuls trois poids lourds du luxe, toujours selon Mandarine Gestion. Le succès des trois groupes s'explique par une forte demande de nouveaux clients, attirés par une offre "créative et intelligemment mise en avant sur les réseaux sociaux", expliquent les experts de la société avant de s'attarder sur la valorisation. Ces valeurs se paient 2,05 fois plus cher que la marché sur la base du ratio cours/bénéfices à 12 mois (PER), à 30x contre 14x pour le CAC 40. La moyenne de la décennie (1,93x) et les croissances organiques sur les neuf premiers mois de 2019 (+11% pour LVMH, +13% pour Hermès et +14% pour Kering) justifient ces niveaux, estime Mandarine Gestion. "Pour l'instant, ce 'cher luxe' l'est par sa qualité et sa performance mais pas par sa valorisation", lit-on dans la note. LVMH doit publier ses résultats annuels le 28 janvier. Kering publiera les siens le 12 février, Hermès le 26 février. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

