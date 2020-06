Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Le crédit à la consommation devrait peser sur les banques françaises-Barclays Reuters • 15/06/2020 à 09:44









PARIS, 15 juin (Reuters) - Les bénéfices des banques françaises devraient souffrir de leur large exposition au crédit à la consommation, en particulier ceux de BNP Paribas et Société Générale, selon Barclays. L'explosion du chômage, qui pèsera sur la capacité de remboursement des ménages, devrait conduire à un abaissement des consensus de bénéfice de respectivement 18%, 30% et 34% pour Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale, écrivent les analystes de la banque britannique dans une note publiée lundi. Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" sur BNP Paribas et Société Générale mais reste à "pondération en ligne" sur Crédit Agricole, qui résisterait mieux, selon son analyse. Les valorisations des banques françaises, qui ont chuté sur fond de crise du coronavirus, offrent un facteur de soutien et Barclays dit ne pas avoir d'inquiétude pour leurs fonds propres mais prévient que la baisse de leurs bénéfices devrait se poursuivre. En Bourse, BNP Paribas BNPP.PA , Société Générale SOGN.PA et Crédit Agricole CAGR.PA perdent respectivement 3,07%, 3,68% et 1,9% à 9h38, alors que le CAC 40 .FCHI recule de 2,7%. Comme les autres, le secteur bancaire européen souffre sur fond de crainte d'une deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Son indice Stoxx .SX7P perd 2,31%. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

