BOURSE-Le consensus de résultats en Europe cesse de se dégrader

PARIS, 17 juin (Reuters) - Les perspectives d'évolution des bénéfices des entreprises européennes ont cessé de se dégrader après plusieurs mois de révision à la baisse pour intégrer l'impact de la crise du coronavirus, montrent les derniers chiffres compilés par Refinitiv. Le consensus donne désormais une chute de 51,9% sur un an des profits de l'indice Stoxx 600 .STOXX au deuxième trimestre, alors que ce recul était estimé à 52,7% la semaine dernière. Pour autant, le calendrier du retour attendu à la croissance bénéficiaire reste inchangé: les résultats publiés par les entreprises composant l'indice devraient encore reculer de 38,4% au troisième trimestre et de 18,8% au quatrième et il faudrait attendre le premier trimestre 2021 pour retrouver une évolution positive, avec une hausse attendue de 35,9%. Sur l'ensemble de 2020, les profits des entreprises composant le Stoxx 600 devraient chuter de 30,7% et leur chiffre d'affaires de 9,4%, précise Refinitiv. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ sdqf https://tmsnrt.rs/2Y8XaxV ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Marc Angrand, avec Julien Ponthus à Londres, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées STXE6 EUR P DJ STOXX +1.07%