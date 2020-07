Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-La plate-forme allemande Xetra à l'arrêt Reuters • 01/07/2020 à 10:33









LONDRES, 1er juillet (Reuters) - La plate-forme allemande de transactions électroniques Xetra connaît mercredi un "problème technique" qui affecte toutes les valeurs, a déclaré un porte-parole de Deutsche Börse, l'opérateur de la Bourse de Francfort. La panne de Xetra touche aussi les transactions en Autriche, en République tchèque, en Hongrie et en Slovénie. L'indice ATX de la Bourse de Vienne .ATX n'avait toujours pas ouvert plus de 1h15 après le début officiel des échanges sur les marchés européens. Les volumes de transactions sur l'indice allemand Dax .GDAXI étaient alors inférieurs à 5% de leur moyenne quotidienne et ceux sur le Stoxx 600 européen avoisinaient 3% seulement de la moyenne selon les données Refinitiv. "Je peux simplement confirmer qu'il y a un problème technique sur Xetra (...), nous enquêtons sur la défaillance", a dit Patrick Kalbhenn, porte-parole de Deutsche Börse. Xetra avait déjà subi en avril un arrêt involontaire des transactions de plus de quatre heures. En mai, le marché actions cash allemand a généré un volume de transactions de 159,8 milliards d'euros. (Thyagaraju Adinarayan, version française Marc Angrand)

Valeurs associées DAX XETRA +0.66%