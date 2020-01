Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-La peur du coronavirus pèse sur Wall Street Reuters • 30/01/2020 à 16:02









PARIS, 30 janvier (Reuters) - La Bourse de New York évolue dans le rouge jeudi en début de séance, la peur des conséquences sur l'économie de la propagation de l'épidémie de coronavirus apparue en Chine réduisant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. L'indice Dow Jones .DJI perd 44,91 points, soit 0,16%, à 28.689,54 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,32% à 3.263,04 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,68% à 9.212,05 points à l'ouverture. Les contrats à terme sur les indices de référence ont réduit leurs pertes après l'annonce d'une croissance de l'économie américaine de 2,1% au quatrième trimestre en rythme annualisé, selon une première estimation conforme aux attentes fournie par le département du Commerce. La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la première économie du monde a atteint 2,3% l'an dernier, au plus bas depuis trois ans, après 2,9% l'année précédente, montrent les données officielles publiées jeudi. L'économie américaine continue de croître, mais modérément, ce qui paraît justifier la décision de la Réserve fédérale de baisser ses taux à trois reprises l'an dernier afin de soutenir l'activité. La Fed a annoncé mercredi qu'elle maintenait ses taux inchangés, conformément aux attentes. Le président de l'institution, Jerome Powell, a déclaré s'attendre à la poursuite d'une croissance économique modérée, même s'il a mentionné des risques, parmi lesquels l'épidémie de coronavirus. Dans ce contexte, les investisseurs continuent de réagir aux publications trimestrielles d'entreprises. Contre la tendance, Microsoft MSFT.O freine la baisse du Dow avec une progression de 3,02% au lendemain de la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. A la baisse, Facebook FB.O pèse sur le Nasdaq en chutant de 6,21%. Le réseau social a annoncé mercredi s'attendre à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires et fait état d'une augmentation de ses coûts. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

