Bourse : la persistance de l'inflation et des publications d'entreprises plombent l'ambiance

En revanche, Worldline a fini parmi les plus fortes progressions du CAC 40 après des discussions en vue d'un partenariat stratégique avec Crédit Agricole dans les services de paiement pour les commerçants en France.

Avant d'ajouter : " (...) La combinaison des signaux mitigés des chiffres sur les salaires hier et la ténacité de l'inflation aujourd'hui signifie que la majorité des responsables estimeront certainement qu'un nouveau resserrement monétaire est nécessaire ", explique l'économiste.

Réagissant à ces chiffres, Luke Bartholomew, économiste senior chez abrdn, souligne que " les pressions inflationnistes sous-jacentes se sont avérées plus persistantes que ne le prévoyait la Banque d'Angleterre ". Il pense désormais qu'une nouvelle augmentation de 25 points de base du taux d'escompte est probable en mai.

L'inflation a moins ralenti que prévu en mars au Royaume-Uni à 10,1% en rythme, contre 10,4% en février, a annoncé ce mercredi l'Office national des statistiques. Le consensus s'élevait à 9,8%. Hors alimentation et énergie, l'inflation s'est stabilisée à 6,2% alors que le marché anticipait un recul à 6%.

(AOF) - Les marchés européens ont légèrement progressé, les résultats décevants et une inflation persistante réfrénant les prises de risque. L'indice CAC 40 a gagné 0,21% à 7 549,44 points tandis que l'EuroStoxx50 a fini stable à 4 393,99 points. Aux Etats-Unis, les indices reculaient alors que les publications trimestrielles de Netflix et de Morgan Stanley ont été mal accueillies. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,30%, mais réduit ses pertes.

