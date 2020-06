Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-L'Europe repasse dans le vert, Pékin rassure sur l'épidémie Reuters • 18/06/2020 à 10:58









PARIS,18 juin (Reuters) - Les marchés boursiers européens, jusqu'alors orientés à la baisse, sont repassés en territoire positif jeudi matin après des déclarations jugées rassurantes d'un responsable chinois sur la récente résurgence de l'épidémie de coronavirus à Pékin. Celle-ci est sous contrôle, a déclaré Wu Zunyou, épidémiologiste en chef du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies. Pékin avait auparavant confirmé 21 nouveaux cas d'infection pour la journée de mercredi, contre 31 la veille. A 08h55 GMT, le CAC 40 .FCHI gagne 0,31% à 5.011,40 points après avoir cédé jusqu'à 0,79% et l'indice européen Stoxx 600 .STOXX progresse de 0,2%. Les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street sont aussi repassés à la hausse. (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

