Bourse : l'Europe continue d'être bien orientée et le Nasdaq flambe

(AOF) - Les marchés européens ont prolongé leur rebond à la faveur de la détente des taux d'intérêt à long terme. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,34% à 5 924,97 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,76% à 3 791,174points. Soutenu par les valeurs technologiques, Wall Street affichait une meilleure performance. Le Dow Jones gagnait 0,84% vers 17h30, mais la couronne revenait au Nasdaq Composite, qui s'adjugeait près de 3,5%.

Ce dernier avait il est vrai connu une seconde partie de séance difficile lundi pour finir en retrait de 2,4%. L'indice à forte composantes technologiques était ainsi entré en territoire de phase correction définie comme un recul de plus de 10% par rapport à son précédent plus haut.

Les valeurs technologiques sont revigorées par le repli des rendements des taux à 10 ans. Celui des Etats-Unis perd 4,7 points de base à 1,55% et son équivalent allemand, 2,5 points à -0,298%. Ils affichaient cependant une certaine tendance à remonter.

Autre nouvelle appréciée par les investisseurs, les autorités chinoises seraient intervenues ce matin sur les marchés, affirme Bloomberg. Cette intervention montre à quel point les autorités s'inquiètent d'éventuelles corrections de marché.

Sans surprise, les valeurs technologiques étaient particulièrement bien représentées en tête des indices. Worldline, Capgemini, Dassault Systèmes et STMicroelectronics ont fini parmi les 5 plus fortes progressions du CAC 40. Elles ont partagé le devant de la scène avec Engie (+3,3%), le secteur des utilities étant négativement corrélé aux taux.

En revanche, les valeurs cycliques, dont la vigueur avait permis aux marchés de résister à la baisse des valeurs technologiques ces dernières semaines, ont subi des dégagements. Plus fort repli de l'indice CAC 40, Société Générale a perdu plus de 2,37%, suivi par Safran (-2,13%) et Unibail Rodamco Westfield (-2,1,87%).