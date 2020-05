Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-L'espoir d'une reprise économique soutient toujours Wall Street Reuters • 06/05/2020 à 15:56









PARIS, 6 mai (Reuters) - La Bourse de New York est en légère hausse mercredi dans les premiers échanges, soutenue par l'assouplissement des mesures de confinement, qui alimente les espoirs de reprise de l'activité et l'emporte sur la confirmation d'une envolée du chômage en avril aux Etats-Unis. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 49,37 points, soit 0,21%, à 23.932,46 points et le Standard & Poor's 500 .SPX progresse de 0,4% à 2.879,90 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,8% à 8.879,46 points à l'ouverture. Les contrats à terme sur les indices new-yorkais ont momentanément réduit leurs gains après la publication de l'enquête du cabinet ADP montrant que le secteur privé américain a détruit plus de 20 millions de postes le mois dernier, un record, sous l'effet de la fermeture des entreprises pour limiter la propagation du coronavirus. L8N2CO69V Cette enquête, publiée à 48 heures du rapport mensuel du département du Travail, n'est toutefois pas une surprise puisque que plus de 30 millions d'Américains se sont inscrits au chômage depuis le 21 mars. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans a augmenté ses gains pour atteindre un pic de trois semaines, à 0,72%. US10YT=RR Les investisseurs réagissent aussi à une nouvelle série de comptes trimestriels d'entreprises. General Motors GM.N grimpe de 5,83% après avoir publié un bénéfice supérieur aux attentes et présenté un plan de redémarrage de la majeure partie de sa production nord-américaine à parti du 18 mai. CVS Health CVS.N gagne 2,76% après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes et Activision Blizzard ATVI.O prend 5,65%, le confinement de la population ayant dopé la demande pour ses jeux vidéos. Dans le rouge, le géant du divertissement Walt Disney DIS.N lâche 0,77%, les mesures pour contenir la pandémie de coronavirus ayant amputé ses profits de 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) sur janvier-mars, en raison principalement de la fermeture de ses parcs à thème. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

