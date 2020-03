Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-L'embellie se poursuit à Wall Street grâce au plan de relance Reuters • 25/03/2020 à 14:55









PARIS, 25 mars (Reuters) - La Bourse de New York est en hausse mercredi dans les premiers échanges au lendemain d'un rebond spectaculaire suscité par l'accord du Sénat sur un massif plan de soutien à l'économie face à la menace du coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI gagne 101,29 points, soit 0,49%, à 20.806,2 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX prend 0,26% à 2.440,96 points. Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de son côté de 1,59% à 7.535,6 points. Contrairement à ce que laissaient présager les futures sur indices américains, Wall Street poursuit sa remontée après le compromis trouvé dans la nuit entre l'administration Trump et les sénateurs américains sur un vaste plan de soutien à l'économie américaine de 2.000 milliards de dollars (1.842 milliards d'euros) Le Sénat doit voter ce plan de soutien massif dans la journée et la Chambre des représentants devrait se prononcer dans son sillage. A la perspective de la signature de cet accord, le marché américain a connu une nette envolée mardi soir avec notamment un indice Dow Jones enregistrant sa plus forte progression en une séance depuis 1933. Ce programme d'ampleur, qui vient s'ajouter aux nombreuses mesures prises la Réserve fédérale, ne fait pas toutefois oublier les inquiétudes sur la propagation du virus aux Etats-Unis, qui pourrait devenir le principal foyer de la pandémie dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Aux valeurs, Boeing BA.N gagne 12,54%, de loin la plus forte hausse de Dow Jones. Selon plusieurs sources, l'avionneur prévoit de relancer en mai la production du 737 MAX, suspendue depuis janvier après deux accidents mortels. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

