Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-KPN grimpe, spéculations sur un intérêt du fonds EQT Reuters • 12/10/2020 à 10:24









12 octobre (Reuters) - Le groupe néerlandais de télécoms KPN KPN.AS signe lundi la plus forte hausse de l'indice paneuropéen Stoxx 600, porté par une information de presse selon laquelle le fonds d'investissement suédois EQT EQTAB.ST envisagerait une offre d'achat. A 10h16, le titre KPN gagnait 7,42% à 2,40 euros, ce qui porte sa valorisation boursière à plus de 10 milliards d'euros. Le fonds EQT progressait dans le même temps de 0,62%. L'agence Bloomberg a rapporté vendredi que EQT réfléchissait à une offre d'achat sur KPN, ce qui constituerait la plus importante acquisition de son histoire. Aucune décision définitive n'a été prise de la part du fonds, a ajouté l'agence. Pour les analystes de Credit Suisse, KPN représente un actif attractif pour des investisseurs intéressés par les infrastructures. En outre, le rachat d'un opérateur télécoms intégré, comme KPN, permet d'envisager d'éventuelles scissions. S'il persiste dans son projet, EQT devra obtenir l'accord du gouvernement néerlandais et de la fondation KPN qui dispose d'une option pour acquérir 50% du capital, rappellent pour leur part les analystes de Berenberg. "Nous ne savons pas à ce stade si la baisse du titre KPN ces derniers mois (liée aux inquiétudes du marché concernant l'impact des investissements dans la fibre sur la trésorerie à court terme qui créent en fait de la valeur pour les actionnaires à moyen terme) a eu un effet sur la perception de la direction à propos des mérites d'une sortie de la cote pour créer plus de valeur à long terme", indiquent-ils. "Si aucun accord n'est trouvé entre la direction et EQT, tout rachat sera perçu comme hostile", ajoutent les analystes. A la clôture vendredi soir, l'action KPN accusait un repli de 15,05% depuis le début de l'année. (Pawel Goraj et Blandine Hénault)

Valeurs associées EQT Tradegate -0.88% KONINKLIJKE KPN Euronext Amsterdam +7.43%