BOURSE-Jerome Powell pèse sur la tendance à Wall Street

PARIS, 13 mai (Reuters) - La Bourse de New York évolue en baisse en début de séance mercredi après les propos du président de la Réserve fédérale, qui a mis en garde contre le risque d'une récession prolongée due à la pandémie et a exclu le recours à des taux d'intérêt négatifs. Une demi-heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI perd 124,41 points, soit 0,52%, à 23.640,37 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,25% à 2.862,96 points. Le Nasdaq Composite .IXIC gagne cependant 0,35% à 9.033,72 points, grâce entre autres à la hausse de plus de 1% d'Apple AAPL.O . Jerome Powell a déclaré, lors d'une téléconférence organisée par le Peterson Institute for International Economics, que l'économie américaine pourrait connaître une "période prolongée" de croissance faible conjuguée à une stagnation des revenus. Il s'est engagé à faire usage de tous les moyens dont dispose la banque centrale pour soutenir l'économie mise en mal par la pandémie de coronavirus, tout en écartant une nouvelle fois l'option de taux d'intérêt négatifs, réclamée encore mardi par Donald Trump. "Jusqu'à présent, ce que dit Jerome Powell n'est pas nouveau. Ce qu'il dit entre les lignes, c'est que le Congrès devrait envisager davantage de mesures de relance budgétaire. Ils (la Fed) ont fait ce qu'ils pouvaient au niveau de l'urgence. Ce n'est pas fini, ils sont prêts à en faire plus", a commenté Andrew Richman chez Trust/Suntrust Advisory Services. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux 0#FF suggèrent que les traders ont revu à la baisse la probabilité de voir la Fed ramener ses taux en dessous de zéro l'an prochain. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

