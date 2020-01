BOURSE-Jefferies préfère nettement Amundi à DWS

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Jefferies entame mercredi son suivi sur deux acteurs majeurs de la gestion d'actifs en Europe, le français Amundi AMUN.PA et l'allemand DWS DWSG.DE , avec une nette préférence pour le premier. L'intermédiaire recommande Amundi à l'achat avec un objectif de cours à 85 euros en soulignant l'efficacité du modèle du leader européen, qui dispose tout à la fois, selon Jefferies, d'un fort potentiel de croissance et d'une valorisation plus attractive que la moyenne du secteur. Pour DWS, filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank DBKGn.DE introduite en Bourse en 2018, Jefferies opte pour une recommandation à "conserver" avec un objectif de cours à 33 euros. Les sociétés d'Europe continentale paraissent plus intéressantes que leurs concurrentes britanniques en termes de valorisation, notamment Amundi, lit-on dans la note. Amundi, coté en Bourse depuis 2015 et dont le principal actionnaire est Crédit Agricole CAGR.PA , propose une gamme diversifiée avec des franchises fortes dans les segments en croissance du marché, notamment les actifs alternatifs et la gestion indicielle, selon Jefferies. Avec la finalisation de l'intégration de Pioneer, l'ex-filiale de gestion d'actifs de l'italien UniCredit CRDI.MI rachetée en 2016, les fusions et acquisitions et le rendement du capital pourraient revenir à l'agenda d'Amundi dans les 12 prochains mois, poursuit l'intermédiaire. Toutes ces louanges n'ont pas d'effet immédiat sur le cours de Bourse puisque l'action Amundi perd 0,57% à 69,25 euros à 9h57 alors que le CAC 40 .FCHI est quasiment inchangé (+0,02%). A Francfort, l'action DWS perd 1,03% à 32,06 euros. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)