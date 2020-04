Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Ipsen résiste au coronavirus, le titre monte Reuters • 22/04/2020 à 14:09









PARIS, 22 avril (Reuters) - Le titre Ipsen IPN.PA est en nette hausse mercredi à la Bourse de Paris après la publication par le groupe pharmaceutique français d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes. Ipsen prend 7,28% à 62,6 euros vers 12h00 GMT, un plus haut d'environ deux mois et l'une des plus fortes hausse de l'indice SBF 120 .SBF120 , qui gagne 0,48%. Ipsen a annoncé avant l'ouverture des marchés un chiffre d'affaires en progression de 8,7% à taux de change constant à 654,6 millions d'euros, soit 1% au-dessus du consensus, lit-on dans une note de Jefferies, qui reste à "conserver" sur la valeur avec un objectif de 55 euros. "Grâce à un portefeuille de produits robuste en médecine de spécialité, le groupe a enregistré une solide croissance des ventes au premier trimestre et l'impact lié au coronavirus a été relativement limité", a déclaré Ipsen dans un communiqué. Compte tenu du manque de visibilité sur les conséquences de la pandémie de coronavrius, le groupe avait suspendu le mois dernier ses objectifs financiers pour 2020. Bien que le groupe anticipe une amélioration de la situation en Chine au deuxième trimestre à mesure que l'activité reprend, il estime que "les retards de diagnostics et d'identification de nouveaux patients vont probablement affecter les ventes". "Nous voyons peu d'opportunités pour atténuer le sentiment pessimiste et alléger la pression sur les actions, exacerbée par les revers réglementaires et cliniques du palovarotène [son traitement expérimental d'une maladie osseuse rare, ndlr], et le départ du directeur général David Meek", ont déclaré les analystes de Jefferies. Le titre avait subi la pire chute de son histoire boursière le 24 janvier en perdant plus de 23% après l'annonce de l'arrêt d'essais cliniques sur le palovarotène. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +7.71% SBF 120 Euronext Paris +1.18%

