BOURSE-GrandVision baisse, spéculations sur un désintérêt d'EssilorLuxottica

PARIS, 10 décembre (Reuters) - Le groupe d'optique GrandVision GVNV.AS recule jeudi à la Bourse d'Amsterdam, des traders évoquant une information de Bloomberg selon laquelle EssilorLuxottica ESLX.PA reconsidérerait le rachat de son concurrent néerlandais. A 08h55 GMT, l'action GrandVision reculait de 2,31% à 25,3 euros après avoir perdu plus de 4% dans les premiers échanges. A la Bourse de Paris, le titre EssilorLuxottica cédait dans le même temps 0,42% à 128,55 euros. Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, EssilorLuxottica serait inquiet de la situation financière de GrandVision à la suite de la pandémie de coronavirus, ce qui le pousserait à envisager de renégocier le prix d'achat ou même d'abandonner la transaction. Contacté, EssilorLuxottica n'a pas souhaité faire de commentaires. Le groupe franco-italien s'est engagé dans une bataille judiciaire contre GrandVision - qu'il a proposé l'an dernier de racheter pour 7,2 milliards d'euros - afin d'obtenir des informations concernant sa gestion de la crise sanitaire. Il a déjà prévenu que la mauvaise gestion de la crise par GrandVision pourrait donner lieu à la résiliation de sa proposition de rachat. (Blandine Hénault, avec Matthieu Protard, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam -3.28% ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.23%