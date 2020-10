Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Genfit chute après l'annonce d'une vaste restructuration Reuters • 01/10/2020 à 11:45









PARIS, 1er octobre (Reuters) - Le titre Genfit GNFT.PA chute jeudi à la Bourse de Paris après la présentation par la société de biotechnologies d'une nouvelle stratégie qui va entraîner une importante restructuration. A 11h34, l'action lâche 11,47% à 4,32 euros, lanterne rouge du SBF 120. La biotech, qui a accusé une perte nette de 53 millions d'euros au premier semestre, a perdu près de 80% de sa valeur en Bourse depuis l'annonce, en mai, de l'échec de l'essai clinique de phase III de sa molécule elafibranor dans le traitement de la maladie du foie NASH. Cet échec sur un développement clinique crucial pour le groupe l'a obligée à mettre en oeuvre une nouvelle stratégie. Genfit a ainsi décidé d'abandonner l'ensemble des activités liées au développement d'elafibranor dans la NASH et de se recentrer sur deux programmes prioritaires : l'essai clinique de phase III d'elafibranor dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie chronique du foie, et le développement de la technologie NIS4 de diagnostic de la NASH. Cette nouvelle stratégie se fera par la constitution de deux filiales distinctes dédiées à chacune des activités. Elle s'accompagne également d'un vaste plan de restructuration visant à réduire de plus de 50% le rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022 par rapport à ce qu'il était avant l'échec de l'essai clinique de l'elafibranor dans la NASH. L'objectif consiste ainsi à passer d'un rythme de plus de 110 millions d'euros par an à une consommation de l'ordre de 45 millions en 2022, a détaillé Genfit dans un communiqué. Le groupe va également supprimer 40% de ses effectifs en France et aux Etats-Unis. "Le recentrage des activités était prévu mais nous manquions de visibilité sur son ampleur. Le plan stratégique annoncé est important mais nous semble à la hauteur des enjeux", commente Christophe Dombu, analyste chez Portzamparc. (Blandine Hénault)

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris -20.08%