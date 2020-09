Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Europcar chute, le projet de restructuration de la dette inquiète Reuters • 08/09/2020 à 10:17









PARIS, 8 septembre (Reuters) - L'action Europcar Mobility EUCAR.PA chute de près de 30% mardi dans la matinée après l'annonce de l'ouverture de discussions afin de restructurer sa dette, le groupe de location de véhicules peinant à faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus sur son activité. A 10h17, le titre Europcar chute de -29,61%, sa plus forte baisse en séance depuis le 24 octobre 2019, pour tomber à 0,856 euro, un plus bas historique. Le groupe avait été introduit en Bourse par son principal actionnaire, la société d'investissement Eurazeo EURA.PA (-1,15%), en juin 2015 au prix de 12,25 euros. Lundi, Europcar a prévenu que le retour à des niveaux d'activité pré-crise du coronavirus serait "très lent" et dans ce contexte, il espère parvenir à une "structure capitalistique soutenable, adaptée à son niveau de chiffre d'affaires". "La renégociation de la dette annoncée hier soir fait craindre une éventuelle augmentation de capital qui ferait entrer les créanciers actuels au capital, surtout les détenteurs d'obligations 'high-yield', dont la valeur a chuté de 50% depuis le début de l'année", a commenté un analyste sous couvert d'anonymat. Début mai, Europcar a obtenu un prêt de 220 millions d'euros garanti à 90% par l'Etat français dans le cadre d'un plan de sauvetage soutenu par Eurazeo. Parallèlement, la société d'investissement recherche un candidat à la reprise d'Europcar. Des sources avaient dit à Reuters en juillet qu'Eurazeo avait demandé aux potentiels candidats intéressés par un rachat d'Europcar de soumettre des offres définitives en septembre. (Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -30.72% EURAZEO Euronext Paris -2.61%