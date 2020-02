Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Encore des records à Wall Street, rassurée sur le coronavirus Reuters • 12/02/2020 à 15:48









PARIS, 12 février (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi avec un record pour le Dow Jones comme pour le S&P-500, la baisse continue du nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus laissant espérer que les retombées économiques de l'épidémie seront limitées. Après quelques minutes d'échange, le Dow Jones .DJI gagne 216,99 points, soit 0,74%, à 29.493,33 points, un plus haut historique. Le Standard & Poor's 500 .SPX progresse de 0,56% à 3.376,61 points, après avoir inscrit un record à 3.377,74. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,59% à 9.692,93 points à l'ouverture. Sur la seule journée de mardi, 2.015 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés, soit le plus faible nombre depuis fin janvier. Le ralentissement du nombre de contaminations rassure de nombreux investisseurs, favorisant la remontée des actions mondiales, des rendements obligataires et des cours des matières premières comme le pétrole ou le cuivre. "Les estimations du coup porté par l'épidémie à l'économie chinoise sont très variées mais les économistes sont majoritairement confiants en ce qui concerne l'impact sur l'économie américaine", a déclaré Randy Frederick, en charge du trading et des dérivés chez Charles Schwab. Aux valeurs, les géants pétroliers Chevron CVX.N (+0,6%) et Exxon Mobil XOM.N (+1,37%) profitent de la progression d'environ 3% des cours du brut CLc1 , LCOc1 . L'indice S&P du secteur de l'énergie .SPNY avance de 1,51%, la plus forte hausse sectorielle. Aucun indicateur américain n'est attendu dans la journée. Les investisseurs surveilleront l'intervention de Jerome Powell devant la commission bancaire du Sénat, à partir de 15h00 GMT, où le président de la Réserve fédérale devrait réaffirmer la solidité de l'économie américaine. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

