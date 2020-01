Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Edenred en tête du Stoxx 600, Oddo BHF loue son potentiel Reuters • 28/01/2020 à 11:19









PARIS, 28 janvier (Reuters) - Edenred EDEN.PA grimpe mardi en Bourse, profitant d'un relèvement de recommandation d'Oddo BHF, qui dit apprécier à la fois le potentiel de croissance du groupe et une valorisation attractive dans le secteur des services de paiement. L'action prend 5,22% à 50,64 euros à 11h15, la plus forte hausse de l'indice large européen Stoxx 600 .STOXX , lui-même quasiment inchangé. Oddo BHF, qui relève sa recommandation à "achat" avec un objectif de cours de 60 euros, se dit optimiste pour les perspectives du groupe spécialisé dans les solutions de paiement pour le monde du travail. "Le groupe, qui fait maintenant partie de l'univers des services de paiement, devrait continuer à offrir une croissance dans des marchés de niche à faible pénétration", lit-on dans la note. Edenred dispose d'une marge considérable pour accroître sa rentabilité tout en maintenant une génération significative de trésorerie disponible, ajoute l'intermédiaire, pour lequel la valorisation actuelle du groupe présente encore une décote par rapport à celle de ses concurrents. L'action a pourtant grimpé en flèche ces dernière années avec des progressions de près de 44% l'an dernier et de près de 33% en 2018. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées EDENRED Euronext Paris +3.39% STXE6 EUR P DJ STOXX -0.05%

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.