BOURSE DU CANADA-Les secteurs financier et industriel font plonger le TSX ; Shopify atteint son plus bas niveau depuis un mois

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par Darshan Kumar R et Utkarsh Hathi

Le principal indice boursier canadien a reculé mardi, sous la pression des baisses enregistrées par les valeurs financières, industrielles et technologiques, l'action Shopify ayant atteint son plus bas niveau depuis un mois, tandis que les investisseurs restaient prudents dans l'attente des chiffres clés de l'inflation américaine attendus plus tard dans la semaine.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a reculé de 0,42% à 36 361,06 à 10 h 16 (heure de l'Est).

* Les investisseurs se montraient méfiants à l’approche de la publication vendredi des chiffres de l’inflation aux États-Unis, les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement énergétique continuant de tenir les marchés en haleine.

* Les cours du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis fin juillet après que les Houthis, soutenus par l’Iran, ont attaqué des installations énergétiques saoudiennes, exacerbant encore les tensions au Moyen-Orient.

* “L’IPP et l’IPC de cette semaine vont être des catalyseurs majeurs pour les décisions que prendra la Fed à la fin du mois. D’ici là, les investisseurs restent sur le qui-vive, observant l’évolution de la situation au Moyen-Orient alors que les tensions recommencent à s’intensifier”, a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James.

* L'action Bombardier ( BBDb.TO ) a chuté de 6,7% après que le président américain Donald Trump a menacé de restreindre l’accès du constructeur d’avions privés au marché américain s’il ne commençait pas à produire dans le pays. Les États-Unis représentent environ la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise.

* L'indice du secteur industriel dans son ensemble

.GSPTTIN a reculé de 0,9%, tandis que les valeurs financières

.SPTTFS ont perdu 0,6%.

* Par ailleurs, les valeurs technologiques .SPTTTK ont mené la baisse sectorielle, reculant de plus de 3%, après que la plateforme de commerce électronique Shopify SHOP.TO a chuté de 7,6% pour atteindre son plus bas niveau depuis plus d’un mois, en passe d’enregistrer sa plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis début mai, si cette tendance se confirme.

* Les droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains sont entrés en vigueur mardi, après que le gouvernement du Premier ministre Mark Carney n’est pas parvenu à conclure un accord avec Washington le mois dernier.