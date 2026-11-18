BOURSE DU CANADA-Les contrats à terme sur le TSX reculent sous l'effet de la baisse des cours des matières premières ; les minutes de la Fed au centre de l'attention

Les contrats à terme liés à l'indice boursier canadien, fortement orienté vers les matières premières, ont reculé mercredi, dans un contexte de baisse des cours du pétrole et de l'or, tandis que les investisseurs attendaient la publication du compte-rendu de la réunion d'octobre de la Réserve fédérale américaine et analysaient les résultats de Nvidia NVDA.O , figure de proue du secteur des puces électroniques.

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX 60 SXFcv1 étaient en baisse de 0,22% à 5h55 (heure de l'Est), soit 10h55 GMT.

Les cours de l’or ont chuté de plus de 2%, atteignant leur plus bas niveau depuis plus d’un an, sous la pression d’un dollar plus fort et des anticipations croissantes d’une hausse des taux d’intérêt américains GOL/

Les cours du pétrole ont reculé d’environ 1% suite à une hausse des stocks américains de brut et de carburants, même si les tensions persistantes entre les États-Unis et l’Iran ont limité ces baisses O/R

Les investisseurs attendent désormais le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed d’octobre, prévu à 19h00 GMT, qui pourrait fournir des indices sur l’orientation de la politique monétaire de la banque centrale américaine

Les opérateurs anticipent actuellement une probabilité de 97% d’un nouveau relèvement des taux par la Fed, selon l’outil CME FedWatch

Les marchés mondiaux ont bien accueilli les prévisions de ventes de Nvidia, meilleures que prévu, tandis que l’attention s’est également portée sur l’entrée en bourse très attendue d’Anthropic, considérée comme un indicateur clé de l’essor des investissements dans l’IA MKTS/GLOB

Mardi, le principal indice boursier canadien .GSPTSE a chuté à son plus bas niveau depuis près de six semaines, les inquiétudes liées à l’IA pesant sur le sentiment mondial, les valeurs technologiques et industrielles menant une baisse généralisée

Par ailleurs, le Canada et la Chine prennent des mesures pour élargir l’accès des établissements financiers à leurs marchés respectifs, a déclaré le Premier Ministre canadien Mark Carney, donnant ainsi aux deux pays les "outils pour agir de manière décisive" en période de tensions financières

Du côté des actualités d’entreprise, la société canadienne Fairfax a cédé l’intégralité de sa participation dans la société indienne IIFL Finance IIF.NS dans le cadre d’une transaction en bloc d’une valeur de 34,54 milliards de roupies (370 millions de dollars), a déclaré à Reuters une source directement informée du dossier

POUR LES ACTUALITÉS DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES:

Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/ CA/

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada EQUITYPOLL1 , EPOLL/CA

Annuaire des marchés canadiens CANADA