BOURSE DU CANADA-Les contrats à terme sur le TSX reculent légèrement alors que les turbulences chez Nvidia pèsent sur le sentiment vis-à-vis de l'IA ; le pétrole et l'or sont en baisse

Les contrats à terme sur les valeurs phares canadiennes ont légèrement reculé jeudi, alors que des informations selon lesquelles le conseil d'administration de Nvidia pourrait évincer son directeur général de longue date, Jensen Huang, ont provoqué un recul des titres liés à l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, la baisse des cours du pétrole et de l'or venant aggraver ces pertes.

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX 60 SXFcv1 affichaient une baisse de 0,09% à 6h25 (heure de l'Est) (11h25 GMT).

Les valeurs liées à l’IA ont chuté dans le monde entier après que des informations concernant Huang ont assombri les perspectives de direction de ce leader du secteur; les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100 NQcv1 , à forte composante technologique, reculaient de 0,9% lors des échanges avant l’ouverture des marchés américains MKTS/GLOB

L'indice boursier principal du Canada GSPTSE a progressé mercredi, porté par un bond de près de 3% des valeurs technologiques, les solides résultats de la société américaine de cloud computing CoreWeave ayant ravivé l'enthousiasme pour le secteur de l'IA, une reprise qui s'est inversée jeudi, les inquiétudes liées à Nvidia ayant pesé sur le secteur

Dans le même temps, les cours du pétrole ont reculé de 0,6%, les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient ayant contrebalancé la pression exercée par la hausse de la production régionale de brut O/R

L'or au comptant XAU= a reculé de 1% pour la troisième séance consécutive, atteignant son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, sous la pression d'un dollar américain solide GOL/

Du côté des entreprises, AtkinsRealis ATRL.TO a annoncé avoir signé un accord avec la société d’énergie nucléaire publique turque TUNAS afin de mener une étude de faisabilité sur une éventuelle extension du programme nucléaire turc

Bird Construction BDT.TO a annoncé un bénéfice ajusté au troisième trimestre supérieur aux estimations, grâce à une forte croissance du chiffre d’affaires dans l’ensemble de ses segments d’activité, qui a soutenu ses résultats

Ivanhoe Mines IVN.TO a signé un protocole d'accord avec la société pakistanaise Mari Energies MARE.PSX , a déclaré son président Robert Friedland lors du Pakistan Minerals Investment Forum

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