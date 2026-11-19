BOURSE DU CANADA-Les contrats à terme sur le TSX progressent alors que le pétrole et l'or s'apprécient légèrement ; les débuts d'Anthropic sous les projecteurs

Les contrats à terme liés à l'indice boursier canadien, fortement orienté vers les matières premières , ont progressé jeudi, alors que les cours du pétrole et de l'or ont récupéré une partie de leurs pertes, tandis que les investisseurs attendaient l'entrée en bourse d'Anthropic prévue plus tard dans la journée.

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX 60 SXFcv1 affichaient une hausse de 0,43% à 5 h 52 (heure de l'Est) (10 h 55 GMT).

L’or s’est raffermi grâce à des achats de valeur et à des couvertures de positions courtes, le cours au comptant de l’or XAU= progressant de 0,4% après avoir atteint son plus bas niveau depuis 14 mois lors de la séance précédente GOL/

Le Brent LCOc1 est resté pratiquement inchangé après avoir légèrement progressé de 0,2% plus tôt dans la séance, les inquiétudes concernant l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, sur fond d’attaques contre le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, ayant contrebalancé les anticipations d’un excédent O/R

Les investisseurs suivent de près l’entrée en bourse très attendue d’Anthropic, après que le créateur du chatbot Claude a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette annoncée, réalisant ainsi la plus grande offre publique jamais enregistrée

L'introduction en bourse d'Anthropic valorise la société à environ 1 500 milliards de dollars sur une base entièrement diluée, et sa première journée de cotation devrait constituer un test décisif de l'appétit des investisseurs pour le secteur de l'IA

Mercredi, le principal indice boursier canadien .GSPTSE a chuté de plus de 2%, atteignant son plus bas niveau depuis cinq mois, la baisse des cours du pétrole et des métaux ayant déclenché une vague de ventes dans les secteurs de l’énergie et des matériaux

Par ailleurs, l’Alberta, principale province productrice d’énergie du Canada, a annoncé une nouvelle législation visant à renforcer la protection des communautés et des propriétaires fonciers tout en continuant à encourager le développement des centres de données et la croissance des secteurs pétrolier et gazier

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