BOURSE DU CANADA-Les contrats à terme sur l'indice TSX sont modérés alors que l'or progresse légèrement ; les investisseurs évaluent le départ du directeur général de Nvidia

Les contrats à terme sur les valeurs phares du marché canadien ont affiché une évolution modérée vendredi, alors que l'or progressait légèrement après avoir atteint son plus bas niveau depuis plus d'un an lors de la séance précédente, tandis que les investisseurs évaluaient l'impact de la démission de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, sur le secteur de l'intelligence artificielle.

Les contrats à terme de décembre sur l'indice S&P/TSX 60 SXFcv1 étaient en baisse de 0,03 % à 6 h 20 (heure de l'Est) (11 h 20 GMT).

L'or au comptant XAU= progressait de 0,4 %, les investisseurs profitant des prix bas après que ceux-ci ont atteint leur plus bas niveau depuis plus d'un an lors de la séance précédente GOL/

Le principal indice boursier canadien .GSPTSE a clôturé en baisse jeudi, la chute des cours de l’or ayant pesé sur les valeurs minières

Les marchés boursiers mondiaux ont clôturé en baisse après une semaine mouvementée, marquée par les révélations concernant les relations extraconjugales du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui ont conduit à sa démission, portant un coup au moral des investisseurs dans le secteur de l’IA MKTS/GLOB

Le Brent LCOc1 a reculé de 0,1 %, l'accent mis par les États-Unis sur un blocus de l'Iran et d'autres pressions économiques ayant apaisé les craintes d’une reprise des combats au Moyen-Orient, même si les attaques contre les navires restent un risque pour l’approvisionnement O/R

Les opérateurs attendent désormais les chiffres clés de l’inflation canadienne, attendus la semaine prochaine, pour avoir des indications sur l’orientation de la politique monétaire de la Banque du Canada (BoC)

Selon les données de LSEG, les marchés monétaires anticipent désormais une probabilité d’au moins 64 % que la Banque du Canada relève à nouveau ses taux d’intérêt avant la fin de l’année

Du côté des entreprises , la société d'ingénierie durable Stantec < STN.TO > a annoncé un chiffre d’affaires et un bénéfice ajusté au troisième trimestre sup érieurs aux estimations des analystes

La Banque Royale du Canada RY.TO a supprimé au moins trois postes de haut niveau liés au climat, au développement durable et aux critères ESG , selon trois personnes proches du dossier, alors que la plus grande banque du Canada réorganise ses équipes et crée un nouveau poste de vice-présidence chargé des politiques publiques

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