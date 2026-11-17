Le principal indice boursier canadien a légèrement reculé mardi, les valeurs financières et technologiques menant la baisse, tandis que les investisseurs attendaient le premier rapport sur les résultats de Nvidia NVDA.O , figure de proue du secteur des puces électroniques, sans Jensen Huang à sa tête.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE reculait de 0,5 % à 35.551,57 points à 10 h 35 (heure de l'Est) (15 h 35 GMT).

Les valeurs technologiques .SPTTTK , en baisse de 2,33 %, figuraient parmi les plus touchées, les titres des éditeurs de logiciels Constellation CSU.TO , BlackBerry BB.TO et Descartes Systems DSG.TO chutant entre 2,3 % et 6 %

L’attention des investisseurs se tourne désormais vers les résultats de Nvidia NVDA.O attendus plus tard dans la journée, dans un contexte d’inquiétudes concernant la contraction des marges et les sorties de trésorerie suite au départ de Huang la semaine dernière

La démission de Huang de son poste de directeur général, suite à des informations faisant état d’une liaison avec une espionne chinoise présumée, a pesé sur les valeurs technologiques de Tokyo à New York pendant plus d’une semaine. Washington a ensuite annoncé qu’il allait restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe produites par des entreprises MKTS/GLOB

Les valeurs financières .SPTTFS , qui pèsent lourdement dans l'indice, ont également reculé de 1,3 %, pesant sur l'indice boursier principal

“À l’heure actuelle, le sentiment est plutôt morose sur les marchés boursiers, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou sur les marchés mondiaux en général”, a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James

“L’incertitude géopolitique, l’incertitude liée à l’inflation et, désormais, la question de l’IA. C’est cette combinaison qui explique la morosité des marchés”

Sept des dix principaux secteurs du TSX ont clôturé en baisse

Du côté des matières premières, l’or au comptant XAU= a légèrement progressé de 0,5 %, tandis que l’argent XAG= a gagné 1,7 %, contribuant ainsi à la hausse de 2,3 % du secteur des matériaux .GSPTTMT GOL/

Les actions du secteur de l’énergie .SPTTEN ont également progressé de 0,6 % après la hausse du prix du pétrole, sur fond d’attaques contre des pétroliers et d’anticipations d’une baisse des stocks de brut américains, bien que la reprise des exportations du Moyen-Orient ait limité la hausse des cours O/R

Par ailleurs, la Chine va réduire les droits de douane sur davantage de produits d'exportation canadiens, notamment la viande de porc et les produits de la mer, a indiqué le bureau du Premier ministre Mark Carney